Фото вакцины, бесплатные выставки для медиков. Главное о коронавирусе за 8 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 035 789 случаев заражения, из них новых — 5099. За сутки умерли 122 человека, за весь период — 17 993.
- Центр "Вектор" впервые опубликовал фото вакцины "ЭпиВакКорона".
- Первую партию препарата "Спутник V" выпустили в гражданский оборот для вакцинации населения из групп риска параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.
- "Известия": российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19, об этом рассказал его разработчик.
- ВЦИОМ: большинство родителей школьников выступают за очный формат обучения.
Москва
- Всего зафиксировано 267 742 случая заражения, из них новых — 695.
- Сергей Собянин считает, что о пандемии забудут через полтора года.
- В Мультимедиа Арт Музее объявили бесплатный вход для всех медицинских сотрудников на выставку "Цветы врачам" и еще восемь экспозиций.
Мир
- Всего зафиксировано свыше 27,3 млн случаев заражения, умерли более 893 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Индонезии с нарушителями масочного режима провели воспитательную работу и прокатили в катафалках для умерших от COVID-19.