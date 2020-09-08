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Пандемия COVID-19

Фото вакцины, бесплатные выставки для медиков. Главное о коронавирусе за 8 сентября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 035 789 случаев заражения, из них новых — 5099. За сутки умерли 122 человека, за весь период — 17 993.
  • Центр "Вектор" впервые опубликовал фото вакцины "ЭпиВакКорона".
  • Первую партию препарата "Спутник V" выпустили в гражданский оборот для вакцинации населения из групп риска параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.
  • "Известия": российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19, об этом рассказал его разработчик.
  • ВЦИОМ: большинство родителей школьников выступают за очный формат обучения.

Москва

  • Всего зафиксировано 267 742 случая заражения, из них новых — 695.
  • Сергей Собянин считает, что о пандемии забудут через полтора года.
  • В Мультимедиа Арт Музее объявили бесплатный вход для всех медицинских сотрудников на выставку "Цветы врачам" и еще восемь экспозиций.

Мир

  • Всего зафиксировано свыше 27,3 млн случаев заражения, умерли более 893 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Индонезии с нарушителями масочного режима провели воспитательную работу и прокатили в катафалках для умерших от COVID-19.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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