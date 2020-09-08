Более 70% студентов и педагогов медвузов РФ привлекли для помощи при пандемии

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Более 70% студентов, профессоров, педагогов медицинских университетов, медфакультетов классических вузов привлекли для оказания различной помощи в условиях борьбы с распространением в регионах России коронавируса, сообщила журналистам во вторник в ходе рабочей поездки в Курскую область замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Более 70% обучающихся, профессорско-преподавательского состава, не только вузов Минздрава, но и медицинских факультетов классических университетов были вовлечены в оказание помощи в условиях коронавирусной инфекции. Десятки тысяч студентов наших медицинских колледжей, вузов, где-то это люди, которые работали в "красной" зоне, где-то оказывали помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, занимались волонтерской деятельностью, обеспечением социальных услуг в условиях изоляции", - сказала Семенова.

Как отметила замминистра здравоохранения РФ, образовательные учреждения в период пандемии также внесли весомый вклад, организовав на основе методических рекомендаций Минздрава, опыта в стационарах, перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции, 36-часовые образовательные программы для врачей, средних и младших медицинских работников. При помощи подобных программ, портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования к оказанию качественной помощи в условиях пандемии подготовили более 1 млн 400 тыс. медработников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,3 млн человек, свыше 892 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 035 789 случаев заражения, выздоровели 850 049 человек, умерли 17 993. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.