В Сыктывкаре на месте бывшей поликлиники создадут современный медицинский центр

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /ТАСС/. Новый многофункциональный медицинский центр, один из самых современных на Северо-Западе, создадут в ближайшие годы в центре Сыктывкара на месте бывшей поликлиники № 1, заброшенное здание которой пустует с 2008 года. Проект реализует лесопромышленная компания "Лузалес", сообщил во вторник журналистам врио главы региона Владимир Уйба.

"Новый медицинский центр появится в Сыктывкаре на базе старой поликлиники № 1, которая отжила свой век. Центр создается исключительно на средства "Лузалеса". Единственное - Минздрав республики их ориентирует на услуги, которые востребованы. Сегодня очень много наших жителей выезжают за медицинскими консультациями в соседние регионы. Мы ориентируем "Лузалес" на то, что востребовано сегодня, чтобы остановить этот поток и дать возможность получать медицинские услуги в Сыктывкаре. Это будет один из самых современных медцентров на Северо-Западе", - сказал Уйба.

Как уточнили ТАСС в компании, медицинский центр планируют создать к 100-летию Коми, которое будет отмечаться в 2021 году. Пустующее шестиэтажное здание поликлиники с подвалом реконструируют, медцентр будет рассчитан на 330 посещений в сутки. Планируется создать условия для специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи сотрудникам предприятия, жителям Сыктывкара и Республики Коми - для ранней диагностики заболеваний, профилактики, лечения и медико-социальной реабилитации. Компания выкупила здание бывшей поликлиники в начале 2019 года за 54 млн рублей, до этого здание несколько раз безуспешно вставляли на торги.