Союз журналистов России присудил премию "Солидарность" Джулиану Ассанжу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказал глава Союза Владимир Соловьев.

"8 сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. В Лондоне начался второй этап судебного процесса об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни, - сказал Соловьев. - Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу - настоящему борцу за свободу слова".

Присуждение премии Ассанжу, заметил Соловьев, говорит Западу о том, что Союз журналистов России "будет поддерживать людей, кто и про них правду пишет и говорит". По словам главы СЖР, Ассанж уже проинформирован о награде. Он принял решение о передаче денежной части премии в пользу семей погибших журналистов.

Премия "Солидарность" вручается журналистам, проявившим гражданское мужество в отстаивании свободы слова и преданным своему профессиональному долгу.

Российским лауреатом премии "Солидарность" названа журналист газеты "Московский комсомолец", член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Приз представляет собой стеклянный шар, внутри которого находятся две руки - символ взаимопомощи и солидарности.

О деле Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. В апреле прошлого года Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

О дате

В 1958 году Международная организация журналистов (МОЖ) объявила 8 сентября днем журналистской солидарности.

Дата посвящена памяти Юлиуса Фучика - знаменитого чехословацкого журналиста, который был арестован гестапо в 1942 году, а 8 сентября 1943 года казнен в Берлине. Находясь в заточении Фучик написал знаменитый "Репортаж с петлей на шее".

В России в этот день, 8 сентября, вспоминают погибших коллег, одновременно награждают действующих журналистов за достижения в области защиты прав человека, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.