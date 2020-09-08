В высших образовательных учреждениях Ивановской области появятся наблюдательные советы

ИВАНОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет создадут в каждом вузе Ивановской области для развития экономики региона и создания новых рабочих мест, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Вузы должны активнее сотрудничать с предприятиями и помнить, что готовят кадры, прежде всего, для экономики региона. В состав наблюдательных советов предлагаю ввести представителей как региональных, так и крупных федеральных компаний. Это потребует определенных правовых и организационных действий, сделать это нужно в самое ближайшее время", - приводит пресс-служба слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

В качестве примера губернатор привел проект создания на базе Ивановского государственного энергетического университета научно-технологической долины, который вуз реализует совместно с Минэнерго России.

"Речь идет о консолидации ряда перспективных разработок в сфере электроэнергетики с последующим их коммерческим использованием", - пояснили в пресс-службе.