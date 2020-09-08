{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Денис Проценко сообщил, что сделал бы прививку от коронавируса, если бы не переболел

Главврач больницы в Коммунарке отметил, что 25 тыс. добровольцев уже подали заявки для участия в исследованиях вакцины

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что сделал бы прививку от коронавируса, если бы уже не переболел.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сейчас мы стоим на пороге третьей фазы, которая должна включить в себя более 40 тыс. добровольцев, 25 тыс. уже подали заявки. И я с сожалением понимаю, что как переболевший попадаю в критерии невключения в эту фазу исследования, иначе стал бы добровольцем", - написал он во вторник на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, сейчас существует реальная возможность приблизить тот момент, когда сделать прививку от коронавируса можно будет каждому.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Смоленске открыли бюст государственного деятеля времен СССР Ивана Клименко
Его установили в сквере на улице Карла Маркса
Читать полностью