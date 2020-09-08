Денис Проценко сообщил, что сделал бы прививку от коронавируса, если бы не переболел

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что сделал бы прививку от коронавируса, если бы уже не переболел.

"Сейчас мы стоим на пороге третьей фазы, которая должна включить в себя более 40 тыс. добровольцев, 25 тыс. уже подали заявки. И я с сожалением понимаю, что как переболевший попадаю в критерии невключения в эту фазу исследования, иначе стал бы добровольцем", - написал он во вторник на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, сейчас существует реальная возможность приблизить тот момент, когда сделать прививку от коронавируса можно будет каждому.