Новгородская область и ФМБА будут сотрудничать в сфере инновационного медпроизводства

ТАСС, 8 сентября. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в научной и иновационно-технологической деятельности. Стороны договорились о совместной работе в деле подготовки кадров, а также о поддержке в продвижении на рынки отечественной инновационной медицинской продукции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В рамках подписанного соглашения стороны намерены развивать сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов в области медицины, создания в регионе благоприятного инновационного климата, создания и обеспечения единого информационного пространства в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности. Регион и ФМБА планируют также содействовать выводу на рынок инновационной медицинской продукции, в том числе, в области ассистивных технологий и технологических средств реабилитации", - говорится в сообщении.

Регион договорился о совместной работе с ФМБА на площадке инновационного центра "Интеллектуальная электроника - Валдай". Здесь федеральное агентство планирует подключиться к развитию направления медицинского искусственного интеллекта и телемедицины.

"Реализация обсуждаемых мер и проектов позволит обеспечить лидерство России во внедрении решений с медицинским искусственным интеллектом и создать в нашей стране мощное и конкурентное производство тяжелой медицинской техники со значительной долей локализации. Минпромторг России и Ростех являются стратегическими партнерами Федерального медико-биологического агентства. Мы готовы объединить усилия и подключаться к реализации поставленных задач", - приводит слова Скворцовой пресс-служба.

В своем аккаунте в Instagram губернатор Новгородской области назвал сотрудничество с ФМБА на площадке "Интеллектуальная электроника - Валдай" решающим в формировании научно-технологического центра, что позволит создать в регионе значительное количество высококвалифицированных рабочих мест. "Мы двигаемся в сторону развития проектов гражданского назначения, в том числе в сфере медицины. Мы будем привлекать средства, чтобы на выходе появились реальные проекты", - сказал он.

Площадки научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай" будут находиться в Великом Новгороде и Валдае. В областном центре будет задействован бизнес-инкубатор, строящаяся научно-техническая школа - уникальная для региона и страны образовательная площадка по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий, а также местный госуниверситет (НовГУ). На площадке на территории Валдая планируют развивать компетенции, связанные с медицинскими разработками.