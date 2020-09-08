В Дагестане открылся фестиваль "Дни Белых журавлей"

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни Белых журавлей", который проходит под эгидой ЮНЕСКО, начался в Дагестане с возложения цветов на могилу народного поэта республики Расула Гамзатова на кладбище у подножия горы Тарки-Тау и к памятнику поэту у Республиканского Русского драматического театра им. Горького.

В церемонии возложения приняли участие председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, первый зампредседателя правительства республики Анатолий Карибов, руководители региональных министерств и ведомств, члены Союза писателей России и Дагестана, а также коллеги, родные и близкие поэта. После у мемориала Воину-освободителю в махачкалинском парке им. Ленинского комсомола состоялась церемония официального открытия "Дней Белых журавлей".

Первый зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов поприветствовал гостей и отметил, что "благодарны за то, что, несмотря на разные сложности сегодняшнего дня, прибыли в республику". "Гамзатовские "Дни Белых журавлей" - это не только дань глубокого уважения нашему выдающемуся поэту, но и благодарность воинам, погибшим на полях сражений", - сказал Карибов.

Со словами приветствия выступили представители Союза писателей Дагестана и России, гости из других регионов РФ. Выступающие исполнили произведения собственного сочинения в формате поэтического микрофона.

В этот же день на телеканалах республики было запланировано проведение круглых столов, а заключительным мероприятием дня стал посвященный Расулу Гамзатову вечер российской поэзии, который в эти минуты проходит в Театре поэзии.

Фестиваль продлится до 10 сентября.

О Расуле Гамзатове

Расул Гамзатович Гамзатов (8 сентября 1923 - 3 ноября 2003) - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Начал писать стихи в 1932 году, печататься - в 1937 году, в республиканской аварской газете "Большевик гор", также он переводил на аварский классическую и современную русскую литературу, в том числе Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина. Гамзатов был членом редколлегии журналов "Новый Мир", "Дружба народов", газет "Литературная газета", "Литературная Россия", с 1951 года и до конца жизни возглавлял писательскую организацию Дагестана.

Гамзатов - народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии третьей степени. Он автор десятков поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском, русском и на многих языках народов Дагестана, Кавказа, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку.

Литературный фестиваль "Дни Белых журавлей" был учрежден Гамзатовым в 1986 году в память о погибших на полях сражений во всех войнах.