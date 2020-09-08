В Коми создадут "Музей леса" по примеру "Зарядья"

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /ТАСС/. Парк "Музей леса" создадут в промышленной зоне Сыктывкара к 100-летию Республики Коми, которое отмечается в 2021 году. Парк площадью 1,2 га спроектировала компания Arteza, проектировщик московского парка "Зарядье", рассказал во вторник журналистам коммерческий директор компании "Лузалес" Руслан Семенюк, на чьей территории разобьют парк.

"Парк "Музей леса" на площади 1,2 га мы планируем запустить в 2021 году к 100-летию Республики Коми. Это будет парковая зона, доступная для горожан, наш подарок республике. Есть проектное решение, его разработала компания Arteza, которая проектировала "Зарядье". Этим проектом мы хотим показать, что с лесом можно и нужно работать", - рассказал журналистам Семенюк.

Как уточнили ТАСС в компании "Лузалес", парк появится на основной промышленной площадке предприятия в местечке Човью под Сыктывкаром. В парке создадут водоемы, прогулочные дорожки, воркаут-площадку, установят скамьи, беседки. Наряду с декоративными растениями высадят основные промышленные породы - северную сосну, ель, лиственницу, березу.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.