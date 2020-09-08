В Брянской области перезахоронили останки 58 погибших в 1943 году красноармейцев

ТАСС, 8 сентября. Церемония перезахоронения останков красноармейцев, которые погибли при освобождении в 1943 году города Карачева Брянской области, прошла во вторник в расположенном рядом поселке Березовка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Карачевского района.

"Сегодня в поселке Березовка состоялась торжественная церемония захоронения останков 58 воинов Красной армии, найденных поисковыми отрядами на местах сражений. Для того, чтобы с почестями предать их прах земле и почтить память героев, на территории мемориального комплекса собрались местные жители и почетные гости из Карачева, Брянска", - говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

Останки обнаружили поисковые отряды региона во время экспедиций, проводимых в рамках "Вахты Памяти". Перезахоронение проводилось в рамках мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, которая будет отмечаться 17 сентября.

Оккупация Брянской области немецкими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов, их участниками стали свыше 60 тыс. человек. Город Карачев был захвачен 5 октября 1941 года, летом 1942 года там создали подпольную организацию, боровшуюся против оккупантов. В боях за Карачев участвовали войска 11-й гвардейской армии, 4-й гвардейской танковой армии, авиасоединения 15-й воздушной армии. Город освободили 15 августа 1943 года.