В Смоленске открыли бюст государственного деятеля времен СССР Ивана Клименко

ТАСС, 8 сентября. В Смоленске открыли бюст Ивана Клименко, который в 1960-80-х годах возглавлял исполнительный комитет Ярославского облсовета и Смоленский областной комитет КПСС, четыре раза избирался депутатом Верховного Совета СССР. Об этом во вторник сообщила пресс-служба обладминистрации.

"В областном центре в сквере на улице Карла Маркса состоялась церемония открытия бюста почетного гражданина Смоленской области, почетного гражданина города-героя Смоленска Ивана Ефимовича Клименко. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский, родные и близкие Ивана Ефимовича, представители исполнительной и законодательной власти, члены общественных организаций, ветераны, школьники и студенты", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В пресс-службе отметили, в июне 2020 года депутаты Смоленского горсовета поддержали инициативу губернатора Алексея Островского и приняли решение присвоить имя Клименко городскому скверу, рядом с которым находится его дом, там же установили бюст. "Будучи неразрывно связанным со Смоленщиной на протяжении вот уже 18 лет сначала в качестве депутата Государственной Думы, а потом в качестве руководителя региона, я всегда слышал от смолян только самые добрые слова и теплые воспоминания об Иване Ефимовиче. Это дорогого стоит. Иван Ефимович Клименко вошел в историю Смоленской области и России как руководитель-труженик, руководитель-наставник, руководитель-созидатель", - приводит пресс-служба слова Островского.

Клименко родился в 1921 году, окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, Высшую партийную школу при ЦК КПСС, кандидат экономических наук. С 1949 года работал в органах власти Ярославской области, в 1962-1964 года был председатель исполкома Ярославского облсовета. С 1969 по 1987 год - первый секретарем Смоленского обкома КПСС, с 1970 по 1989 год - депутат Верховного Совета СССР 8-11 созывов от Смоленской области. Умер в 2006 году, похоронен в Смоленске на Братском кладбище.