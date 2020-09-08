Программы на фестивале по противодействию терроризму в Дагестане показали 200 участников

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Фестиваль агитпрограмм по противодействию терроризму Центров традиционной культуры народов России "Моя Родина - Россия" прошел дистанционно в Дагестане, участие в нем приняли более 200 исполнителей и творческих коллективов со всего региона. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Республиканского дома народного творчества Минкультуры Дагестана.

"В Дагестане состоялся Фестиваль агитпрограмм по противодействию терроризму Центров традиционной культуры народов России "Моя Родина - Россия", который прошел в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан". В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Управления Роспотребнадзора по республике фестиваль прошел дистанционно в офлайн-формате по всем четырем территориальным округам региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в фестивале приняли участие музыкальные, театральные, танцевальные, цирковые коллективы и отдельные исполнители, в том числе и молодежь из 52 муниципалитетов республики. "В рамках фестиваля во всех 52 муниципалитетах региона прошли концерты "Культура против террора" без зрителей, которые в ближайшее время можно будет посмотреть на нашем YouToube-канале. Всего участников фестиваля было более 200", - уточнили ТАСС в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.

"В программу агитколлективов центров традиционной культуры - участников фестиваля вошли театральные, музыкальные, хореографические миниатюры, стихи и песни дагестанских авторов и других регионов России патриотической направленности. Участники фестиваля будут награждены дипломами и благодарностями Министерства культуры Дагестана", - сообщили в Минкультуры республики.

Мероприятие, как сообщила пресс-служба, проводится с целью "пропаганды толерантности, повышения качества и эффективности информационного противодействия идеологии терроризма, а также патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, формирования личности гражданина-патриота, сохранения и пропаганды в обществе межэтнического мира и согласия средствами культуры".

Организаторами фестиваля выступили министерство культуры Дагестана, Республиканский дом народного творчества с участием органов управлений культуры муниципальных образований региона.