В школе в Новгородской области у 131 ребенка выявили инфекционное заболевание

ТАСС, 8 сентября. Инфекционное заболевание выявили у 131 учащегося средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева в поселке Шимск Новгородской области. На месте работают представители областного правительства и сотрудники Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева поселка Шимск зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. На месте работает комиссия управления Роспотребнадзора по Новгородской области, министр здравоохранения Резеда Ломовцева, министр образования Евгения Серебрякова, глава района Алексей Шишкин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что среди заболевших 47 человек - ученики начальной школы, 84 - основной. У детей наблюдается два вида симптомов: половина школьников жалуются на кашель и боли в горле - они будут протестированы на ОРВИ, у остальных наблюдается расстройства пищеварения.

"В настоящее время сотрудники Шимской ЦРБ берут мазки у детей для получения результатов в кратчайшие сроки. Результаты анализов будут известны завтра вечером. Также будут проверены работники пищеблока и сам пищеблок", - отмечается в сообщении.

По информации правительства региона, школа в Шимске с 9 сентября закроется на карантин как минимум на семь дней. Ситуация находится на контроле у заместителя председателя правительства региона Анны Тимофеевой. Всего в школе обучаются всего 574 человека. Все педагоги учебного заведения на сегодняшний день здоровы, подчеркивается в сообщении.