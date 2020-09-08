ГИБДД выявила около 15 тыс. нетрезвых водителей в Москве с начала года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы выявила порядка 15 тыс. фактов управления транспортным средством водителями в нетрезвом виде за последние восемь месяцев. Об этом во вторник сообщил замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Госавтоинспекцией за последние восемь месяцев этого года выявлено и пресечено около 15 тыс. фактов управления ТС [транспортными средствами] с признаками [алкогольного] опьянения, из которых 7,8 тыс. [случаев] приходится на управление ТС непосредственно в состоянии опьянения, - сказал он. - И еще около 7 тыс. водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования".

По словам Диокина, с начала года в Москве зарегистрировано порядка 286 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых 43 человека погибли и 354 получили ранения.

При этом замначальника ГИБДД отметил, что в ведомстве отмечают "положительную динамику". "В сравнении с аналогичным периодом прошлого года у нас отмечается сокращение количества ДТП рассматриваемого вида на 3%", - сказал он. Диокин добавил, что период с начала 2020 года является одним из самых благополучных за последние пять лет. "Лучше было только в 2017 году", - резюмировал он.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что около 170 ДТП произошло в Москве с начала года по вине пьяных водителей.