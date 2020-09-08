На Кубани в течение двух недель планируют завершить расчеты по проекту опреснения воды

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Расчеты проекта опреснения воды для курортных городов Краснодарского края, где в этом году из-за засухи возник ее дефицит, планируют завершить в течение двух недель, сообщил ТАСС во вторник вице-губернатор края Анатолий Вороновский.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. Сообщалось, что для решения проблемы водоснабжения ведется реконструкция Троицкого группового водопровода, обеспечивающего курорты, геологические изыскания новых источников воды, рассматривается возможность опреснения морской воды.

"Один из альтернативных вариантов - производить питьевую воду через опреснение. В данный момент рассматриваются все нормативные показатели, главные моменты - это качество и цена. Сейчас производятся расчеты, они будут представлены губернатору в течение двух недель", - сказал Вороновский.

Накануне сообщалось, что ситуация с водоснабжением в Геленджике нормализовалась за счет использования воды из Церковного озера.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море. Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко сообщал ТАСС, что засуха не приведет к дефициту питьевой воды в регионе.