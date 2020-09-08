Участки для многодетных на местах боев за Ленинград очистят от боеприпасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты сводного отряда подразделений МЧС России до конца сентября очистят от оставшихся в земле боеприпасов и снарядов времен Великой Отечественной войны территорию в Кировском районе Ленинградской области, которая предназначена для выделения участков многодетным семьям, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

Эти работы потребовалось провести в связи с тем, что на местах ожесточенных боев под Ленинградом 1941-1944 годов до сих пор встречаются взрывоопасные предметы, пояснили представители областного правительства. Ранее местные СМИ опубликовали материалы, в которых указали на то, что многодетным выделяют небезопасные участки.

"Органы власти всех уровней системно работают с последствиями военных действий времен Великой Отечественной войны - организуют поиск и утилизацию взрывоопасных предметов. На территории Кировского района проводились активные боевые действия. Поэтому перед началом эксплуатации земель, выделенных в поселке Молодцово для многодетных семей Кировского района, специалистами сводного отряда подразделений МЧС России организована работа по обследованию территории на предмет наличия военных снарядов и боеприпасов. Сейчас спасатели проводят разведку местности, обезвреживают обнаруженные взрывоопасные предметы", - сообщила пресс-служба.

Бои на территории Ленинградской области велись с июня 1941 по август 1944. Спустя 75 лет, еженедельно в регионе все еще находят снаряды времен Великой Отечественной войны, поскольку земля имеет свойство со временем выталкивать на поверхность эти предметы, находившиеся в глубине. Разминированием занимаются специализированные отряды спасателей.