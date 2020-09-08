Актер Юрий Назаров находится в реанимации с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Юрий Назаров находится в реанимации в 52-й больнице в Москве. Артисту диагностировали двустороннее воспаление легких на фоне коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС его дочь Татьяна Назарова.

"Он сейчас находится в 52-й больнице. У него двустороннее воспаление легких. Положительный результат на коронавирус. Сегодня утром ему стало хуже, его перевели в реанимацию", - сказала она.

По ее словам, родственники получают множество слов поддержки от поклонников Назарова и верят в его выздоровление.

Народному артисту РФ Юрию Назарову 83 года. С 1963 по 1996 годы служил в труппе Театра-студии киноактера (ныне - Государственный театр киноактера, Москва). Большую известность Юрий Назаров получил как киноактер. Первой крупной работой стала роль капитана Дмитрия Новикова в военной картине Леона Саакова "Последние залпы". В 1960-е годы актер снимался у Андрея Тарковского в картине "Андрей Рублев" (1966): в киноновелле "Набег" Юрий Назаров исполнил сразу две роли - Великого и Малого князей. Затем работал вместе с режиссером над фильмом "Зеркало" (1974, роль военрука Широкова). Одна из самых известных работ - роль Николая Маринина, отца главной героини в популярном советском фильме "Маленькая Вера" Василия Пичула (1988). В общей сложности Юрий Назаров снялся в более чем 250 фильмах и сериалах.