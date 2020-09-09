Минобрнауки начинает отбор заявок на стипендии и гранты президента для молодых ученых

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Молодые ученые и аспиранты, которые ведут исследования по приоритетным направлениям и имеют опубликованные статьи в ведущих научных журналах, могут претендовать на стипендии и гранты президента РФ, конкурсы стартуют 9 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета по грантам президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ.

"Минобрнауки России совместно с Советом по грантам объявляет конкурсный отбор получателей стипендии президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2021-2023 гг. <...> Стипендия президента РФ устанавливается в размере 22,8 тыс. руб. и выплачивается ежемесячно", - говорится в конкурсной документации.

Заявки принимаются по 9 октября. В конкурсе могут принять участие молодые ученые в возрасте до 35 лет, которые имеют публикации в ведущих научных журналах, а также работают в научных организациях или университетах. Проводимое ими исследование должно соответствовать одному из следующих направлений: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические и медицинские технологии, а также стратегические информационные технологии, включая создание суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения.

Также с 9 сентября и по 13 октября принимаются заявки на получение грантов президента РФ на 2021-2022 годы, которые предоставляются для поддержки научных исследований под руководством ученых - кандидатов наук в возрасте до 35 лет и под руководством молодых докторов наук (в возрасте до 40 лет). Размер гранта для кандидатов наук составляет 600 тыс. рублей в год, для докторов наук - 1 миллион рублей в год. Заявки на конкурс принимаются по следующим направлениям: естественные науки (математика и механика, физические, химические и биологические науки, науки о Земле и окружающей среде, компьютерные науки и информатика), социальные и гуманитарные науки, науки о космосе, а также медицинские, технические и сельскохозяйственные науки.

При определении победителей конкурса будут учитываться, в частности, научные достижения соискателя, в том числе публикации в высокорейтинговых научных журналах международных баз Web of Science и Scopus, участие в научных исследованиях, конференциях и семинарах, научно-педагогическая деятельность и общественное признание (премии, медали и другие награды), а также результаты интеллектуальной деятельности, среди которых изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау.