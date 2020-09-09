Бразилия намерена начать вакцинацию населения от коронавируса в январе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Бразилии планируют начать вакцинацию населения от коронавируса нового типа в январе следующего года. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы Минздрава страны Эдуарду Пазуэллу.

"Мы сейчас заключаем контракты с производителем вакцины, ожидаем, что она начнет поступать к нам в январе. В январе следующего года начнем всех вакцинировать", - сказал и.о. министра в ходе заседания правительства.

В конце июня Минздрав Бразилии договорился о совместном исследовании и локализации в стране производства вакцины против коронавируса, разработку которой ведут ученые британского Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca. В стране, помимо этого препарата, проходят испытания вакцин китайской Sinovac Biotec, германской Biontech и американской Pfizer.

Испытания российской вакцины "Спутник V", о тестировании и производстве которой в Бразилии в августе договорились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство штата Парана, как ожидается, могут начаться в течение ближайших месяцев. Как сообщил в конце августа Технологический университет штата Парана, они планируют направить заявку на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины бразильскому Национальному агентству по санитарному надзору до конца сентября.