Гидрометцентр назвал сроки наступления "бархатного сезона" на российских курортах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Бархатный сезон" на российских курортах стартует примерно в середине сентября и продлится до начала октября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бархатным сезоном" принято называть период, когда показатели температуры воды и воздуха близки между собой.

"Там пока еще лето. "Бархатный сезон" начнется примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца. Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября", - сказал он.

По словам Вильфанда, в настоящее время на курортах России температура воды составляет 24-26 градусов тепла, температура воздуха днем - около 30 градусов. "Конечно же, это не "бархатный сезон", а продолжение хорошего лета", - отметил он.

Ранее Вильфанд информировал, что "бархатный сезон" на российских курортах продлится дольше обычного на 10 дней.