Премия "Зеленый проект" определит лучшие лесные проекты России за прошедший год

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лучшие проекты по ответственному управлению лесами будут названы в среду в ходе вручения премии "Зеленый проект года" на онлайн-конференции "Диалог лесных инициатив". Об этом сообщают организаторы из Лесного попечительского совета (FSC) России и ассоциации "Лесоруб XXI века".

Награждение пройдет в рамках конференции "Диалог лесных инициатив" для лесного бизнеса, ритейла, НКО, сферы образования и государственных органов управления лесами.

Как отметили в Лесном попечительском совете, премия, стартовавшая весной этого года, привлекла внимание широкой аудитории: более 60 организаций-участников со всей России представили свои проекты в трех номинациях: социальной, экологической и экономической - для демонстрации лучших практик ответственного лесопользования и обмена опытом. Среди финалистов не только крупные лесозаготовительные компании, но и органы государственной власти, известные торговые, некоммерческие организации, научные и образовательные учреждения, СМИ, малый бизнес. Члены жюри определили всего девять победителей, внесших наибольший вклад в ответственное лесопользование в нашей стране.

"Для компаний, участвующих в премии, это возможность не только получить широкое признание своих достижений, но и познакомиться с хорошими практиками других. Лучшие проекты, представленные на конкурс, войдут в виртуальную библиотеку экологических, социальных, экономических проектов устойчивого лесопользования, которая будет размещена на сайте премии. Мы надеемся, что наша инициатива позволит показать скептикам, что в российском лесном секторе есть передовые компании, блестящие проекты и важные для природы, людей и экономики достижения", - заявил директор FSC России Николай Шматков.

В программу конференции также включены выступления и дискуссии на темы, связанные с лесной отраслью: технологии лесного хозяйства, использование передового оборудования для проектов ответственного лесопользования, участие государственных органов, неправительственных организаций и населения в сохранении лесов, профессии будущего в лесной отрасли.

Сохранение лесов является одной из целей нацпроекта "Экология". Предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших лесов, а также сокращение ущерба от лесных пожаров в три раза к 2024 году.