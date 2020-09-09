Самолет с 15 российскими детьми летит из Сирии в Россию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Самолет, на борту которого находится 15 российских детей, направляется из Сирии в Россию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"При содействии Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в ночь на 9 сентября из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рош. Это уже второй вывоз детей после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. "Во время визита Анны Кузнецовой в Дамаск, состоявшегося в сентябре 2019 года, в ходе рабочей встречи с президентом Сирии Башаром Асадом была достигнута договоренность о гуманитарном сотрудничестве в этой сфере", - отмечается в сообщении.

"За время работы Межведомственной комиссии при детском омбудсмене из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в РФ возвращены 182 ребенка - 122 из Ирака и 60 из Сирии", - говорится в пресс-релизе.