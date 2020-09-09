Порядка 44% опрошенных учителей в РФ высоко оценивают свой уровень цифровой грамотности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 44% опрошенных педагогов российских школ высоко оценивают собственный уровень цифровой грамотности. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провели исследователи из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart (разработана компанией Skyeng и издательством "Просвещение").

"Большинство учителей (44%) высоко оценили собственный уровень цифровой грамотности - они почти самостоятельно освоили все необходимые инструменты для дистанционного обучения, а также практически не читали инструкции по использованию сервисов и не обращались за помощью к другим учителям", - говорится в материалах.

Отмечается, что 30% оценивают свой уровень цифровой грамотности как средний, им пришлось прибегнуть к прохождению вебинаров или просить помощи коллег. Каждый пятый заявил, что полностью самостоятельно освоил инструменты для преподавания онлайн и оценивает свою цифровую грамотность как очень высокую. Порядка 4% опрошенных признались, что до сих пор испытывают трудности в использовании сервисов и программ для дистанционного обучения. Низкую и очень низкую оценку себе поставили по 1% респондентов.

Кроме того, курсы повышения квалификации в ближайшее время планируют проходить 61% учителей. Почти каждый пятый затруднился с ответом, а 17% педагогов не собираются дополнительно обучаться в течение года.

Опрос проведен в августе среди 1 300 респондентов во всех округах России. Участие в опросе принимали учителя по основным предметам школьной программы, учителя младших классов, классные руководители, представители руководства школ.