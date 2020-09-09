В Хабаровском крае запустили Совгаванскую ТЭЦ

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Энергетики в среду запустили в работу ТЭЦ в Советской Гавани в Хабаровском крае, которая обеспечит растущие потребности в элеткроэнергии для Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла.

Церемония запуска состоялась в Хабаровске в формате видеосвязи. В ней участвовали председатель правления - генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, представители правительства региона, подрядной организации.

"Начало строительства - 2014 год, на последнем этапе столкнулись с ограничениями по коронавирусу, успешно преодолели, пришлось применять удаленные технологии. Сегодня заявляем о завершении всех работ, проведении испытаний, готовности всех систем. ТЭЦ готова к вводу. Обеспечьте загрузку", - сказал Шульгинов, после чего начался запуск станции в работу.

Совгаванская ТЭЦ - последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный согласно указу президента страны. Ранее "РусГидро" были введены в эксплуатацию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, первая очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2.

Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч заменит изношенную Майскую ГРЭС, введенную в эксплуатацию более 80 лет назад. В год ТЭЦ в Советской Гавани будет вырабатывать 630 млн кВт/ч, это втрое превышает выработку Майской ГРЭС. ГРЭС закроют. Новая ТЭЦ прошла комплексные испытания и готова к работе в осенне-зимний период. В качестве топлива станция будет использовать каменный уголь Ургальского месторождения. На станции применяются высокоэффективные электрофильтры, улавливающие более 99% частиц золы. Благодаря замещению Майской ГРЭС и коммунальных котельных с высокими уровнями выбросов ввод станции в эксплуатацию позволит улучшить экологическую ситуацию в Советской Гавани. Сроки строительства ТЭЦ затягивались, в том числе из-за проблем с подрядчиком.

Электростанция станет надежной основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино, где уже реализуются и планируются к реализации целый ряд проектов в области портовой инфраструктуры, переработки рыбы и морепродуктов.