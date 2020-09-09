Среди доставленных из Сирии российских детей есть раненые

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Среди 15 детей, которые в среду были доставлены в Россию из Сирии, есть раненые, они направлены на лечение. Об этом заявила журналистам Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на аэродроме Чкаловский, куда прибыл борт.

"Вылет был особенно тяжелый, везли детей больных. Доставлены ребятишки с осколочными ранениями и иными повреждениями", - сказала Кузнецова.

По ее словам, среди прибывших в Россию есть брат и сестра 17 лет и 14 лет с ранениями, "которые они получили во время бомбежки, еще один мальчик (17 лет) также с ранениями".

Кузнецова уточнила, что в Россию доставлены девять мальчиков и шесть девочек в возрасте от двух до 17 лет, которые будут в дальнейшем направлены в Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню и Астрахань.

По ее словам, сирийской стороне переданы списки с именами еще более чем 70 детей. "Надеемся, что в ближайшее время нам удастся забрать следующую группу. Благодарим Минобороны, Минздрав, МИД России за помощь и участие в гуманитарной миссии", - подчеркнула Кузнецова.