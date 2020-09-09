Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города

ЯКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис поздравил жителей Якутска с предстоящим Днем города. Его поздравление опубликовали в среду на региональном портале Ykt.ru.

"Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис", - написал актер.

Поздравить жителей города и призвать их к чистоте Норриса попросило руководство информационного портала.

13 сентября Якутск отпразднует свое 388-летие. С 7 сентября в городе и пригородах стартовали праздничные мероприятия. В городе также идет активная борьба с несанкционированными свалками - для этого даже создали специальную цифровую карту.

Об актере

Карлос Рэй Норрис - настоящее имя Чака - родился в 1940 году в Оклахоме /США/. Большой вклад в становление его как личности внесла армия. В конце 50-х годов он служил в ВВС в Южной Корее, где и выбрал себе нынешний псевдоним, но главное - всерьез занялся боевыми искусствами (обладатель черного пояса по каратэ, чемпион Мира).

Ныне всемирно известному американскому актеру Чаку Норрису, мастеру боевых искусств 80 лет. За эти годы он снялся в десятках легендарных фильмов, но самую большую известность ему принесла роль Корделла Уокера в сериале "Крутой Уокер". Благодаря амплуа рейнджера он добился статуса самого сильного представителя Голливуда. Публика с иронией говорит: когда Чак тренируется на тренажере, тренажер становится сильнее.

"Крутой Уокер" - автор книг и многодетный отец. Ранее его связывали тесные бизнес-отношения с Россией. В 1996 году он открыл в Москве собственный клуб "Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills". Он часто посещал нашу страну во время спортивных мероприятий. Актер также занимался поиском талантов из России: моделей, актрис и актеров.