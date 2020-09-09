Приморский океанариум вновь откроется для посетителей 10 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Приморский океанариум с четверга будет открыт для посетителей. В учреждении введут временные правила для обеспечения санитарной безопасности гостей и сотрудников, сообщается в среду на сайте океанариума.

"Приморский океанариум возобновляет работу с 10 сентября. Мы готовились к открытию и рады вновь встретиться с вами", - говорится в сообщении.

Количество билетов ограничат таким образом, чтобы единовременно в экспозиционном корпусе находилось не более 500 посетителей. "По нашим наблюдениям, посетители обычно проводят в океанариуме около двух часов, из этого расчеты будет организована продажа билетов "по сеансам". Конечно, никто не будет контролировать продолжительность нахождения гостей в залах, но впускать людей мы будем с интервалами", - разъяснили ТАСС в пресс-службе океанариума.

Демонстрация навыков морских млекопитающих в дельфинарии пока проводиться не будет. Покупка билетов с градацией "Взрослый" и "Детский" временно будет возможна на официальном сайте океанариума. Социальные и льготные билеты в кассовом павильоне рекомендовано оплачивать бесконтактным способом.

Посещение океанариума возможно только в защитных масках. На входе смотрители будут измерять температуру у всех гостей учреждения. На некоторых участках экспозиции сотрудники нанесли разметку, которая поможет гостям соблюдать социальную дистанцию. В экскурсионную группу могут входить не более пяти человек, услуга аудиогида доступна не будет.

Новые обитатели

Территория и экспозиционный корпус Приморского океанариума были закрыты для посещения с 21 марта. За это время в учреждении появились новые обитатели. "Много новичков появились в экспозиции "Тропический лес". Уже завтра наши гости увидят там жабу-ага [одна из самых крупных жаб, ее размер обычно составляет 15-17 см - прим. ТАСС]. Прибавилось и число медуз", - сказали в океанариуме, отметив, что учреждение было закрыто для посетителей, но сотрудники вели постоянную работу.

В океанариуме создали новую экспозицию, посвященную жизни обитателей Японского моря. Посетители увидят в аквариуме с прозрачным куполом на дне раков-отшельников, пятиугольных волосатых крабов, темных и восточных окуней, морских гребешков.

Приморский океанариум

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.