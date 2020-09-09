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Пандемия COVID-19

СМИ: в Японии самолет впервые совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски

Лайнер, на борту которого находились 124 человека, летел из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в западный город Осака

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Самолет японского лоукостера Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за пассажира, который отказался следовать правилам полетов в период пандемии коронавируса и устроил скандал на борту. Как сообщил в среду телеканал NHK, в Японии такой случай произошел впервые.

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Лайнер, на борту которого находились 124 человека, вылетел во вторник из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в западный город Осака. Бортпроводники заметили, что один из пассажиров сидит на своем месте без маски и попросили его ее надеть. Однако мужчина сделать это отказался. После многочисленных просьб выполнить требование мужчина устроил скандал на борту, громко кричал и угрожал экипажу и пассажирам, которые отказывались сидеть с ним рядом. В результате пилот совершил вынужденную посадку примерно на середине пути в аэропорту Ниигаты. Там мужчину, не следовавшего правилам авиакомпании, сняли с борта самолета. После этого лайнер вылетел в Осаку и прибыл туда с опозданием на 2 часа.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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