СМИ: в Японии самолет впервые совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски

Лайнер, на борту которого находились 124 человека, вылетел во вторник из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в западный город Осака. Бортпроводники заметили, что один из пассажиров сидит на своем месте без маски и попросили его ее надеть. Однако мужчина сделать это отказался. После многочисленных просьб выполнить требование мужчина устроил скандал на борту, громко кричал и угрожал экипажу и пассажирам, которые отказывались сидеть с ним рядом. В результате пилот совершил вынужденную посадку примерно на середине пути в аэропорту Ниигаты. Там мужчину, не следовавшего правилам авиакомпании, сняли с борта самолета. После этого лайнер вылетел в Осаку и прибыл туда с опозданием на 2 часа.