Госдепартамент нашел покупателя для резиденции посла в Израиле

ТАСС, 9 сентября. Государственный департамент США нашел покупателя для резиденции посла страны в Израиле, которая располагается в городе Герцлия. Об этом говорится в пресс-релизе американской дипмиссии в еврейском государстве.

"Государственный департамент недавно выбрал покупателя для бывшей резиденции главы [дипломатической] миссии в Герцлии в Израиле. Покупатель был выбран исключительно на основании того, что он сделал наиболее высокое и лучшее предложение", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что здание, служившее резиденцией посла США в Израиле, будет освобождено весной 2021 года. Сумма сделки и личность покупателя не разглашаются.

30 июня газета The New York Times сообщила со ссылкой на заявление Госдепа США, что ведомство выставило на продажу находящуюся в Герцлии резиденцию американского посла в связи с решением о переносе официального представительства США в Иерусалим. По данным газеты, Госдепартамент запрашивал за резиденцию $87 млн.

В 2018 году США официально признали Иерусалим израильской столицей и перенесли туда свое посольство.