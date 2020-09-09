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Пандемия COVID-19

Почти треть жителей Индонезии смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса

Ее могут запустить в массовое производство в середине будущего года

СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Примерно 98 млн малообеспеченных жителей Индонезии бесплатно получат будущую вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр научных исследований, технологий и высшего образования Бамбанг Броджонегоро.

"Участники государственной социальной программы защиты населения, а это около 97-98 млн человек, бесплатно получат препарат", - подчеркнул глава ведомства, слова которого в среду приводит газета The Jakarta Post. "Конечно, правительство рассмотрит варианты субсидирования и других граждан Индонезии, население которой приближается к 270 млн", - добавил чиновник.

В настоящее время различные ведомства и научные институты республики ведут разработку вакцины, которая может быть запущена в массовое производство в середине будущего года. Согласно опубликованному постановлению президента Джоко Видодо, на эти цели из бюджета выделяется около $2,5 млрд.

Одновременно в Индонезии проводятся клинические испытания китайской вакцины от фармацевтического холдинга Sinovac Biotech. Как ожидается, до конца года на рынке появится примерно 20 млн доз нового препарата, еще около 250 млн - в течение следующего.

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ИндонезияПандемия COVID-19
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