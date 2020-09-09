В Улан-Удэ две школы и еще 35 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

УЛАН-УДЭ, 9 сентября. /ТАСС/. Учебный процесс в очном режиме приостановлен в двух школах и в 35 классах семи школ города Улан-Удэ. Причина перехода на дистанционное обучение - выявленные случаи заражения коронавирусом учителей и учащихся, сообщили журналистам в среду в пресс-службе мэрии.
"В связи с выявленными случаями COVID-19 среди учителей и учащихся переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в семи школах города - это школы № 35, № 12, № 14, № 29, № 43, № 49, № 55. Полностью закрыты две школы - № 22 и № 108, учебный процесс в очном режиме в данных школах будет возобновлен с 11 сентября", - сообщили в городской администрации.
Учебный год в образовательных учреждениях Бурятии 1 сентября начался в очном режиме.
По состоянию на 9 сентября в Бурятии зарегистрировали 5 705 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 3 275 - в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 4 730 человек, умерли 58 человек. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 475 больных, на амбулаторном лечении находятся 442 пациента.