В Улан-Удэ две школы и еще 35 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

УЛАН-УДЭ, 9 сентября. /ТАСС/. Учебный процесс в очном режиме приостановлен в двух школах и в 35 классах семи школ города Улан-Удэ. Причина перехода на дистанционное обучение - выявленные случаи заражения коронавирусом учителей и учащихся, сообщили журналистам в среду в пресс-службе мэрии.

"В связи с выявленными случаями COVID-19 среди учителей и учащихся переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в семи школах города - это школы № 35, № 12, № 14, № 29, № 43, № 49, № 55. Полностью закрыты две школы - № 22 и № 108, учебный процесс в очном режиме в данных школах будет возобновлен с 11 сентября", - сообщили в городской администрации.