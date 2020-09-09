В Роскачестве рассказали, как правильно хранить декоративную косметику

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по хранению декоративной косметики, в том числе советует не хранить ее в ванной комнате и на холоде. Об этом говорится в сообщении организации.

"Чтобы косметика не пришла в негодность раньше времени, ее необходимо правильно хранить. Храните косметические средства при комнатной температуре в сухом и темном месте. Не оставляйте косметику в ванной комнате, чтобы избежать попадания влаги, а также частой смены температур", - отмечается в сообщении.

Эксперты также советуют не держать на холоде губную помаду, карандаши для глаз и губ, тональный крем, поскольку низкие температуры меняют их структуру. В результате средства плохо ложатся на кожу и пользоваться ими становится некомфортно. Они также рекомендуют не оставлять косметику на солнце, вблизи источников тепла, таких как радиаторы и лампы накаливания.

Кроме того, по мнению экспертов Роскачества, необходимо держать продукт плотно закрытым. "Неплотно закрытая упаковка - это не только опасность развития микробов, но и ускорение окислительных процессов, а также изменение текстуры самого продукта", - отмечается в сообщении.

Сроки хранения ограничены

Как напомнили в организации, косметика в заводской герметичной упаковке может храниться до трех лет. Однако некоторые продукты могут испортиться раньше. Помаду, например, в среднем после вскрытия рекомендуется использовать около девяти месяцев, пудру - больше года.

Тушь для ресниц лучше менять каждые четыре-пять месяцев.

В то же время, если условия хранения не соблюдались, косметика может испортиться раньше времени. По ряду признаков можно понять, что процесс порчи уже начался: изменяется цвет, консистенция и запах, текстура становится водянистой и неоднородной, а на поверхности появляется прозрачный желтоватый маслянистый слой. Такие продукты будут наноситься на кожу неравномерно и выглядеть неэстетично, также они могут вызывать индивидуальные аллергические реакции, говорится в сообщении.