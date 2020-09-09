Турпредложения от шести регионов России появились на платформе Russpass

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новые туристические предложения появились на платформе Russpass от шести регионов России - Брянской, Ивановской, Московской, Орловской, Тюменской областей и Ставропольского края. Среди них - тематические туры, квесты и индивидуальные маршруты, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Для ценителей русской литературы Брянская область подготовила тематический тур, посвященный поэту Федору Тютчеву. Ивановская область предлагает отправиться в гости к Бабе-яге, а Орловская область подготовила тематический детективный тур-квест. Любителям активного отдыха понравится квест, который поможет узнать больше о партизанском движении Брянщины. На платформе Russpass также появились туры в Ставропольский край и в Сибирь - здесь туристы смогут узнать, как проходит нефтеразведка в Тюменской области. Кроме того, выложены готовые маршруты по Подмосковью", - говорится в сообщении.

В Ивановской области можно поехать в однодневный тур и познакомиться с палехской лаковой миниатюрой, где стоит принять участие в мастер-классе потомственного мыловара и посетить Музей ивановского ситца. Для самостоятельных путешественников Орловская область подготовила тур-конструктор - туристы могут сами за несколько минут составить программу поездки по области.

Платформа Russpass была создана по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.