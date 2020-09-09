Выплаты для соцработников интернатов планируют продлить до 15 октября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса для работников социальных учреждений, в частности интернатов для пожилых и инвалидов, планируется продлить до 15 октября. Сумма выплат при этом увеличится почти на 2 млрд рублей, говорится в разработанном Министерством труда и социальной защиты РФ проекте постановления правительства (есть в распоряжении ТАСС).

"Вносятся изменения в правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим соцуслуги гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения, в части продления периода выплат до 15 октября", - говорится в документе.

Также в проекте постановления уточняется, что в этой связи потребуется выделение в 2020 году Минтруду России из резервного фонда правительства почти 1,9 млрд рублей, общая сумма выплат превысит 15 млрд рублей. Согласно документу, в отдельных субъектах РФ отмечается нехватка средств для осуществления выплат стимулирующего характера. По состоянию на 30 августа, произведено более 328 тыс. выплат работникам соцучреждений, указано в документе.

"Благодаря своевременно введенным ограничительным мероприятиям в закрытых организациях удалось сдержать распространение новой коронавирусной инфекции среди граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. Однако в ряде субъектов РФ средства иного межбюджетного трансферта использованы в полном объеме и имеется потребность в бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета на оплату очередной смены работникам стационарных организаций соцобслуживания", - подчеркивается в проекте постановления.

Размер выплат

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание в организации на протяжении смены. Врачи в соцучреждениях дополнительно получат по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если во время смены они оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата будет составлять 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. рублей за смену. Если во время смены эти сотрудники помогали гражданам с коронавирусом, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал также получит по 15 тыс. рублей за смену или 25 тыс. рублей, если во время смены они оказывали помощь больным COVID-19, а технический персонал - по 10 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Дополнительные выплаты распространяются на те учреждения, которые перешли в режим карантина, то есть на те интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работники оставались как минимум по 14 дней, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там граждан.