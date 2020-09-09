Facebook запустила чат-бота для рекомендации туристических направлений России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Facebook при поддержке Ростуризма запустила чат-бота, который поможет пользователям выбрать туристическое направление в России, основываясь на рекомендациях путешественников, фотографов и инфлюенсеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Чат-бот представляет собой digital-проводника по 10 уголкам России, который предлагает пользователю ответить на несколько вопросов о его предпочтениях и на основе ответов рекомендует ему направление. Среди них Байкал, Кавказ, Алтай, Камчатка, Татарстан, Карелия, Петербург, Москва и Подмосковье и Черноморское побережье. С помощью чат-бота каждый сможет открыть для себя разнообразие страны - любители природы, городской динамики и романтики русской глубинки, фанаты подвижного и спокойного отдыха, ценители культуры и необычного досуга", - пояснили в Facebook.

Чат-бот запущен в рамках проекта Facebook "Россия из дома", который направлен на поддержку внутреннего туризма и местного малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Вместе с тем, несмотря на пандемию, путешествия остаются одним из актуальных для россиян вопросов - по данным компании, этим летом пользователи опубликовали более 100 тыс. комментариев и постов в Facebook на эту тему.

Воспользоваться чат-ботом можно на сайте russiafromhome.ru или в приложении Messenger. В рекомендациях чата пользователь получит ссылки на публикации путешественников в Instagram, которые помогут ему вдохновиться опытом путешествий по России. Тем, кто планирует реальное путешествие по России, чат-бот предлагает ссылку на "Центр информации Facebook по Covid-19", где собраны рекомендации органов здравоохранения о том, как снизить риски во время поездок.

По словам руководителя по связям компании с государственными организациями в России Ульяны Зининой, этим летом россияне активно изучали российские локации. В десятку самых популярных в России по числу указанных меток геолокации в Instagram вошли, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Казань. "Основная цель проекта с компанией Facebook "Россия из дома" - вдохновить людей на путешествия по своей стране. Благодаря проекту в режиме онлайн можно будет быстро и удобно найти необходимую информацию", - добавила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.