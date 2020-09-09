ДЭК открыла в Благовещенске Единый контактный центр для жителей Дальнего Востока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК, входит в группу "РусГидро") открыла в Благовещенске Единый контактный центр. Консультации в нем смогут получать клиенты нескольких регионов Дальнего Востока, сообщила в среду пресс-служба компании "Амурэнергосбыт" (филиала ПАО "ДЭК" ).

"В Благовещенске в рамках федеральной программы цифровизации и политики импортозамещения "РусГидро" запущен в работу уникальный своими технологическими решениями Единый контактный центр Дальневосточной энергетической компании. Его задача - оказание консультационной помощи 3,6 млн клиентам компании, которые проживают на территории Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области и Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

В будущем к обслуживанию в центре присоединят жителей Сахалинской области и Камчатского края. По единому номеру телефона клиенты смогут получать консультации по всем услугам, включенным в квитанцию, передать показания приборов учета, заказать обратный звонок, записываться на прием.