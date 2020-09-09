На Камчатке полностью отменили введенный из-за коронавируса режим самоизоляции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции, в том числе и для так называемых групп риска (лиц старше 60 лет), отменили на Камчатке. Соответствующее распоряжение в среду подписал врио главы региона Владимир Солодов, сообщается на сайте краевого правительства.

"Режим самоизоляции на территории региона отменен. Снятие ограничений не коснется прибывающих на Камчатку на работу. Они, как и ранее, должны будут пройти двухнедельный карантин. На территории края по-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Принято решение не разрешать работу развлекательных учреждений, в том числе кинотеатров и клубов, пока они не пройдут согласование порядка своей работы в условиях сохранения масочного режима с Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

По поручению Владимира Солодова, неработающие пенсионеры региона старше 60 лет получат выплату в размере двух тысяч рублей. Единовременная материальная помощь оказывается гражданам в беззаявительном порядке на основании сведений, которые содержатся в автоматизированных информационных системах Министерства социального развития и труда Камчатского края.

Режим полной самоизоляции региона введен 1 апреля, он продлевался несколько раз. Продолжительное время Камчатка лидировала в ДФО по числу инфицированных на 100 тыс. жителей, но сейчас власти региона заявляют, что эпидемическая обстановка на полуострове улучшается. В настоящий момент коронавирус на Камчатке подтвержден более чем у 4 тыс. человек.