Более 120 семей в селах Дагестана получат новое жилье в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 120 сельских семей в Республике Дагестан получат новое жилье в текущем году по госпрограмме развития сельских территорий. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"На территории Дагестана продолжается реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Одним из ее направлений является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. По этой программе в Дагестане более 120 сельских семей получат новое жилье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено 80,1 млн рублей, из которых 76,1 млн рублей - средства федерального бюджета и 4 млн рублей - республиканского бюджета. "Благодаря этим средствам 122 дагестанские семьи в селах смогут приобрести в общей сложности более 10,6 тыс. кв. м жилья", - уточняется в сообщении.

Как отметила пресс-служба министерства, на сегодня "выделенные по этому направлению бюджетные средства в полном объеме направлены гражданам".

Как сообщал ТАСС в августе, в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Дагестане общий объем предусмотренных средств в 2020 году составил более 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - свыше 680 млн рублей, из республиканского - свыше 500 млн рублей, из внебюджетных источников - 24 млн рублей. Всего будет построено и введено 25 объектов водоснабжения, газификации, дошкольного образования, общего образования, спортивные сооружения, фельдшерско-акушерские пункты.