Еврейская автономия просит у Минстроя РФ помощи в строительстве очистных сооружений

ТАСС, 9 сентября. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) попросили у Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ помощи в строительстве очистных сооружений в Биробиджане. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

Одну из основных канализационно-насосных станций в городе посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, который находится в ЕАО с рабочей поездкой.

"Просим помощи в разработке проектно-сметной документации. Проектирование, по предварительным оценкам, стоит от 300 до 400 млн рублей. Очистные сооружения сегодня находятся в санитарно-защитной зоне, рядом жилые строения. Сегодня восстанавливать то, что там есть, невозможно. Речь идет о выносе очистных сооружений за территорию города и строительстве новых", - приводятся в релизе слова начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрея Пивенко.

Канализационно-насосная станция, по словам Пивенко, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, стоки очищаются некачественно, есть потери как по водоснабжению, так и по водоотведению. МУП "Водоканал", в ведении которого находится станция, в настоящее время в стадии банкротства. Вопрос находится на контроле у врио губернатора области Ростислава Гольдштейна.

Отрасль ЖКХ в Еврейской автономии является наиболее проблемной. Как ранее сообщали ТАСС в региональном правительстве, износ котельных и водопровода составляет 65%, сетей канализации и канализационных насосных станций - 75% и 64% соответственно, тепловых сетей - 55,6%, водопроводных насосных станций - 56%. Наиболее изношенными - на 85% - являются очистные сооружения канализации. Особо проблемные участки инфраструктуры обновляются за счет разных программ.