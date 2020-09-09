Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,02

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 1,02. В Москве этот показатель опустился ниже единицы и составляет 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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В четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. Помимо Москвы, это Иркутская область (0,95), Подмосковье и Красноярский край (0,97).

В Нижегородской и Свердловской областях он составил 1,03, в Ханты-Мансийском автономном округе - 1,04, в Санкт-Петербурге и в Ростовской области - 1,06, в Воронежской области - 1,08.

Показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни: начиная с 4 сентября в России выявляют более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась 12-15 августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.