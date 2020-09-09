В Архангельске сдадут новый корпус областной детской больницы в 2022 году

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Новый корпус Архангельской областной детской клинической больницы сдадут в эксплуатацию в 2022 году, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Новый корпус детской больницы планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется подготовка к возведению лечебно-диагностического корпуса. В нем разместятся несколько подразделений: операционный блок, отделение онкогематологии, отделение реанимации и интенсивной терапии, многопрофильный педиатрический стационар, отделения лучевой диагностики, физиотерапии и восстановительного лечения, централизованное стерилизационное отделение и другие.

Также проект предусматривает размещение в новом корпусе высокотехнологичного оборудования, в том числе магнитно-резонансного томографа. С другими корпусами здание будет соединено надземным и подземным переходами. Строиться корпус будет на средства федерального бюджета, финансирование предусмотрено: 1,4 млрд рублей на 2020 год и в 2021 году - 1,55 млрд рублей.

Сейчас детская областная больница состоит из нескольких отдельно стоящих корпусов, самый старый из которых 1972 года постройки.