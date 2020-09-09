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Пандемия COVID-19
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В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за роста числа заразившихся коронавирусом

Глава администрации правительства Натия Мезвришвили заявила, что страна фактически возвращается к ограничениям, действующим раньше

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение запретить проведение свадеб, юбилеев, поминок и прочих социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных в стране. Об этом в среду заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге.

"Было принято важное решение в связи с так называемыми социальными мероприятиями, такими как юбилеи, свадьбы, поминки. С учетом эпидемической ситуации было принято решение с завтрашнего дня полностью их отменить. Фактически мы возвращаемся к ограничениям, действующим ранее", - сказала Мезвришвили.

Теги
ГрузияПандемия COVID-19
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