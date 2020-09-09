Минпросвещения подтвердило отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение не вводить обязательный экзамен по иностранному языку прошло процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу.

"Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов", - приводятся слова замминистра просвещения Виктора Басюка.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла в 2019 году, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык. Национальный родительский комитет ранее обращался в Минпросвещения РФ с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена по иностранному языку должна проходить на добровольной основе.