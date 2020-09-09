В Крыму нашли и уничтожили самое большое число боеприпасов в истории МЧС

ТАСС, 9 сентября. Пиротехники МЧС РФ обезвредили более 11,5 тонн боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны в Крыму. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Во время выполнения пиротехнических работ на территории "Керчь-Крепость" пиротехниками центра "Лидер" МЧС России обнаружены более 80 взрывоопасных предметов, которые идентифицированы как четыре фугасные авиационные бомбы весом 2 000 кг, две весом 1 000 кг, 15 авиабомб по 100 кг и 68 единиц 2,5-килограммовых снарядов", - сказали в ведомстве.

Далее специалисты Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым вывезли спецавтомобилями боеприпасы на Багеровский полигон, где уничтожили. "С момента образования МЧС России 27 декабря 1990 года случаев обнаружения в таком количестве и такого веса взрывоопасных предметов зафиксировано не было", - подчеркнули в пресс-службе.