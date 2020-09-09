ВЦИОМ: треть россиян считают, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшаются

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Каждый третий россиянин отмечает тенденцию к ухудшению отношений между Россией и Белоруссией. Этот показатель вырос на 10 п. п. по сравнению с 2019 годом, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра в среду.

"Как и в январе 2019 года, половина россиян считают, что отношения между странами остаются прежними (49%). Тенденцию к ухудшению наблюдают 32% россиян (+10 п. п. с января 2019 года), а к улучшению - 8% ( 6 п. п.)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Доля респондентов (20%), которые оценивают отношения между РФ и Белоруссией как "нормальные, спокойные", сократилась на 10 п. п. по сравнению с данными за январь 2019 года (30%). Еще 23% опрошенных характеризуют их как "дружественные", каждый пятый (20%) - как "добрососедские". При этом 16% россиян считают отношения между государствами "прохладными", порядка 11% называют их "напряженными".

"О создании союзного государства Белоруссии и России знает более половины россиян - 57%, что на 8 п. п. больше, чем в начале прошлого года, причем каждый седьмой сообщает, что хорошо информирован об этом (16%). Впервые слышат о создании Союзного государства 43% россиян", - отмечено в соцопросе.

Почти половина россиян (43%) считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, следует просто поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией. "Каждый пятый ответил, что необходимо объединение двух государств на равноправной основе (22%) или вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов РФ (17%)", - уточняется в данных опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О Союзном государстве

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве главами двух стран - Борисом Ельциным и Александром Лукашенко (вступил в силу 26 января 2000 года, является бессрочным). Согласно документу, процесс создания интеграционного объединения предполагает формирование единого экономического пространства, общей валюты, объединения энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики, создание единой правовой системы и др. При этом в договоре подчеркивается, что достижение этих целей должно осуществляться поэтапно с учетом приоритета решения экономических и социальных задач.

К декабрю 2019 года правительства двух стран согласовали большинство из представленных рабочей группой дорожных карт, но по ряду из них не смогли достигнуть соглашения. 7 декабря 2019 года в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные вопросам интеграции. Стороны не смогли согласовать спорные вопросы.

4 июня 2020 года посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что из 31 дорожной карты по формированию единых и объединенных рынков Союзного государства, которые были подготовлены отраслевыми министерствами и ведомствами двух стран, согласованы только 28. Остаются нерешенные вопросы в нефтегазовой сфере.