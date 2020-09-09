Случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в 14 школах Бурятии

УЛАН-УДЭ, 9 сентября. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом учителей и учеников зарегистрировали в 14 школах Бурятии, из них четыре перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее в среду мэрия Улан-Удэ сообщила о двух школах и 35 классах семи школ, переведенных на "дистанционку".

"В 14 общеобразовательных учреждениях Бурятии зарегистрированы случаи COVID-19, из них четыре школы переведены на дистанционную форму обучения. В остальных школах введены локальные ограничительные мероприятия. Заразившиеся есть в образовательных учреждениях в Улан-Удэ, Северобайкальске, в Селенгинском, Бичурском, Хоринском районах", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, случаи коронавируса есть в трех детских садах в Улан-Удэ и в двух вузах - Бурятском государственном университете и Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, а также в Колледже искусств им. П. И. Чайковского, Байкальском колледже недропользования и Медицинском колледже.

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Валентины Бальжановой, в образовательных учреждениях отмечается рост заболеваемости COVID-19. "С начала учебного года, когда школьники пошли в школы, а студенты - в вузы, отмечается прирост заболеваемости по COVID-19. Этот прирост прогнозируемый", - привели в оперштабе слова Бальжановой.

По состоянию на 9 сентября в Бурятии зарегистрировано 5 705 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 3 275 - в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 4 730 человек, умерли 58 человек. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 475 больных, на амбулаторном лечении находятся 442 пациента.