Школу в Калмыкии отправили на карантин из-за выявленного у учителей коронавируса

ЭЛИСТА, 9 сентября. /ТАСС/. Одну из школ Целинного района Калмыкии перевели на дистанционный режим работы в связи с выявлением у трех учителей коронавирусной инфекции нового типа, сообщил в среду в прямом эфире в Instagram главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"В одной из школ в Целинном районе - там находится 65 учеников и свыше 30 учителей - 1 сентября выявился один учитель, и вчера еще два учителя (зараженных коронавирусом). Их состояние не вызывает опасений, все находятся на домашнем лечении, а мы проводим обследование учительского коллектива. Школа переведена на удаленный режим работы", - сказал он.

Число школ республики, где выявлен коронавирус, по состоянию на утро среды увеличилось до шести. Санджиев уточнил, что коронавирусная инфекция диагностирована сейчас в четырех классах шести школ в пяти районах. В целом заболели четыре ученика и семь учителей. Ранее сообщалось, что по состоянию на утро вторника коронавирус был выявлен в четырех школах четырех районов региона, на карантин и дистанционное обучение были отправлены три класса.

"Получилось у нас сейчас 66 контактных учеников и 38 контактных учителей. Это, в принципе, ожидаемо. Все эти заносы (коронавируса) идут из семейных очагов. Проведение эпидобследования показало, что ни один ученик не заразился в школе, ведем наблюдение за контактными", - добавил главный государственный санитарный врач.

Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер с 7 июня, власти республики в воскресенье продлили его по 20 сентября включительно. По данным оперативного штаба Калмыкии, по состоянию на среду в регионе зарегистрировано 5 053 случая заражения коронавирусной инфекцией (плюс 90 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, из них 10 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 2 977 человек, умер 61 пациент.