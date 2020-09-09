В ЮАР активисты обвинили сеть магазинов Clicks в расизме

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. В ЮАР активисты из леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" (EFF) обвинили сеть магазинов Clicks, специализирующихся на продаже фармацевтических товаров, предметов личной гигиены, косметики и здоровой пищи, в расизме из-за рекламы средства по уходу за волосами. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Протесты начались 7 сентября по призыву лидера EFF Джулиуса Малемы, который выразил недовольство размещенной на официальном портале сети Clicks рекламы, восприняв ее как расистскую.

В этой рекламе темнокожая женщина жалуется на свои короткие поврежденные волосы на фоне светлокожей и светловолосой женщины. Лидер EFF Джулиус Малема заявил, что протовопоставление идет не в пользу темнокожей женщины, поэтому рекламу можно считать расистской.

Руководство сети магазинов впоследствии приостановило контракт с разработчиками этой рекламы, убрало ее отовсюду и извинилось перед публикой. Однако 7 сентября активисты пришли в красных майках и беретах к магазинам Clicks по всей стране и устроили акции протеста, в ходе которых начали громить торговые точки. Они били витрины, опрокидывали полки в торговых залах. В первый день акции в течение 24 часов были разгромлены семь магазинов Clicks, еще 40 пострадали. Руководство сети временно закрыло из-за протестов 425 магазинов из 880.

"В течение всей нынешней недели мы будем проводить акции против Clicks с тем, чтобы магазины понесли финансовые потери из-за своих действий", - пообещал Малема. Он призвал полицию и охрану магазинов не вмешиваться в события, так как активисты "имеют право на мирный протест". Высокий суд ЮАР после рассмотрения иска руководства компании Clicks постановил 8 сентября, что активисты EFF не должны запугивать сотрудников и покупателей магазинов и подстрекать к насилию в отношении торговых точек компании. В ответ председатель регионального отделения партии в провинции Мпумаланга Коллен Седибе заявил, что "решение суда нас не остановит".

Эта не первая подобная акция партии "Борцы за экономическую свободу". В 2018 году они разгромили в ЮАР несколько магазинов сети H&M в знак протеста против рекламы верхней одежды, которая была расценена ими как расистская. Никто из погромщиков наказан властями не был.