Забайкальский край готов первым внедрить индекс народосбережения

ТАСС, 9 сентября. Забайкальский край готов выступить в качестве пилотного региона по внедрению индекса народосбережения, методика которого была впервые публично представлена на заседании Координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Осипов.

Как отмечается в материалах к заседанию, индекс народосбережения складывается из увеличения численности населения, улучшения качества человеческого капитала и роста качества жизни. В состав индекса вошли 53 статистических показателя и 80 социологических вопросов.

"Хотелось бы провести такую оценку уже сейчас по Забайкальскому краю, оценить текущее состояние и произвести прогноз, что произойдет в результате национальных проектов, добьемся ли мы тех изменений, ожидаемых людьми и поставленных [в качестве задачи] президентом, на которые сегодня нацелены национальные проекты", - сказал Осипов на первом заседании Координационного совета.

Он добавил, что при помощи индекса в регионе планируется оценить эффективность государственных решений в сфере народосбережения не только на уровне всего края, но и на уровне отдельных районов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Общественной палате РФ осуществлять регулярный мониторинг и общественный контроль национальных проектов, подготовить предложения по их корректировке, а также осуществлять поддержку гражданских инициатив и продвижение лучших практик в области народосбережения с направлением соответствующего доклада главе государства на регулярной основе. Для решения этих задач был создан Координационный совет при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению.