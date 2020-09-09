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Пандемия COVID-19
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В России начинается третья фаза клинических исследований вакцины "Спутник V"

Глава Минздрава отметил, что Россия - первая в мире страна, которая запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению провакцинированых от коронавируса лиц
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Третья фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" стартует в России 9 сентября, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Кардиология на марше!".

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"Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", - сказал он. 

Мурашко также отметил, что Россия - первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которые будут провакцинированы от коронавируса.

По его словам, набраны уже практически 31 тыс. добровольцев для третьего этапа. 

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. 

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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