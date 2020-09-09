В России начинается третья фаза клинических исследований вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Третья фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" стартует в России 9 сентября, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Кардиология на марше!".

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", - сказал он.

Мурашко также отметил, что Россия - первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которые будут провакцинированы от коронавируса.

По его словам, набраны уже практически 31 тыс. добровольцев для третьего этапа.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.